Il Manena, insieme ad alcuni complici che sono riusciti a darsi alla fuga, notte tempo, si era introdotto all’interno di un alloggio al piano terra di una palazzina, passando per una finestra lasciata aperta.grazie anche all’aiuto di altri ospiti richiamati sul posto dal trambusto venutosi a creare, è riuscito a fermare uno di essi, il Manena, non prima, però che il ladro riuscisse a colpirlo violentemente con un bastone di cui era armato. Al termine dell’operazione, nonostante l’arresto di uno dei respoonsabili, dall’abitazione visitata dai ladri sono risultati mancare un telefonino e la somma di euro 100,00, refurtiva che non è stata recuperata nemmeno a seguito della perquisizione dell’alloggio del Manena il quale, su disposizione dell’A.G., al termine della stesura degli atti di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.