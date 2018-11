I giudici hanno annullato l'ordinanza cautelare del Gip per Concetta Arena, che era ai domiciliari, e Salvatore Ingala, assistiti dall'avvocato Francesco Maglione. Torna in libertà dai domiciliari, ma con l'obbligo di dimora a Catania, Eleonora Gentile, assistita dall'avvocato Giuseppe Mangano: il Tribunale ha annullato il reato di concorso in traffico di stupefacenti, e confermato quello di spaccio per due episodi specifici. (ANSA)