Lo scrutinio, infatti, è stato rimandato. Le buste resteranno chiuse fino alla chiusura dei seggi del secondo turno di voto per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dei Medici che si terrà (salvo sorprese) dal 5 all'8 dicembre. Quando basterà il quorum di 1/5 degli iscritti per rendere valida l'assemblea. Una scelta che i bene informati dicono è arrivata ieri mattina, quando sembrava tutto pronto per iniziare lo spoglio alla presenza dei Commissari. Ma poi è arrivata la proposta di posticipare tutto allo scrutinio finale.Anche al vetriolo. Tutto a suon di carte bollate e comunicati stampa, come la politica (in fondo) insegna. In una nota inviata alle redazioni giornalistiche il direttore dello Iom Giorgio Giannone parla di "un plebiscito di stima e di affetto nei suoi confronti" e nei contro "di questo gruppo di lavoro, che, al di là dei risultati e di qualche polemica, dimostra la forza di un team, che si batte in nome della chiarezza e dell’onestà". La parola plebiscito, però, non è piaciuta molto al candidato Gianluca Albanese, che guida la lista "Andiamo Avanti". Come si fa a parlare di "plebiscito " se non si è "neanche proceduto allo scrutinio delle schede votate in ragione del mancato raggiungimento del quorum", si chiede l'otororinolaringoiatra."Quorum non raggiunto per meno di 50 voti, con la complicità dolosa di colleghi che pur presenti non hanno votato. Vergogna!". Verso chi punta il dito Scavone?