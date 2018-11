consorteria criminale di Fiumefreddo di Sicilia. La misura di prevenzione a cui era sottoposto, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, rappresentava una medaglia da sfoggiare per intimidire le proprie vittime. Questo l'atteggiamento tenuto da Faranda secondo il gip di Catania Oscar Biondi, che nei giorni scorsi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso nei confronti del 39enne, su richiesta dei sostituti procuratori Giuseppe Sturiale e Alessia Minicò. Intanto il legale Ernesto Pino, difensore di fiducia di Francesco Faranda, ha presentato istanza di scarcerazione al tribunale del Riesame. L'attività investigativa, condotta dai carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia, avrebbe consentito di evidenziare come il pluripregiudicato fosse spesso interpellato in paese per ottenere protezione, oppure per intervenire in caso di contrasti.L'incendio doloso di un autocarro di proprietà di un commerciante di auto di Fiumefreddo di Sicilia dà il via alle indagini dei carabinieri. Il sospetto, sin da subito, è che quel rogo sia direttamente collegato alle pressanti richieste estorsive rivolte al commerciante, pochi giorni prima, da Francesco Faranda, appena uscito dal carcere. Il pluripregiudicato, ritenuto dagli inquirenti affiliato al clan Brunetto, per ben tre volte avrebbe tentato di ottenere dalla vittima la cessione di un auto a 1000 euro, una somma di molto inferiore al prezzo di mercato. Dopo il terzo rifiuto sarebbe giunta la pesante minaccia ed il chiaro riferimento alla propria appartenenza ad un clan. “Soldi non c'è n'è. Ora ti dico una cosa, tu mi porti la macchina a casa di mafia senza soldi e con le scuse! E se mi denunci ti taglio la testa a te e ai tuoi figli!”.Due notti dopo viene dato a fuoco l'autocarro. Nel proseguo dell'attività emergono nuovi dettagli e nuove vittime. Un altro commerciante sarebbe stato più volte minacciato di morte dopo aver subito tentativi di estorsione di denaro. In cambio, per evitare conseguenze, avrebbe consentito al suo aguzzino di prelevare gratuitamente merce del proprio negozio. Tentativi di estorsione compiuti contemporaneamente, come emerge dalle due ordinanze di custodie cautelari in carcere emesse ad aprile e poi a luglio del 2017 dal gip di Messina, nei confronti di un altro commerciante di auto ed un assicuratore di Taormina.IL RUOLO. “E va bene, faglielo fare non ti preoccupare […] poi quando, quando apre è normale che si affaccia qualcuno […] hai capito o no? Però non ti preoccupare […] per dire per esempio, ci facciamo vedere, sai è Natale giusto o no? […] Uno dice glieli mandi per dire, uno che è in galera, capisci o no?”. Così Francesco Faranda, intercettato dai carabinieri, risponde ad una persona che lo contatta per avvisarlo che la propria figlia è intenzionata ad aprire un negozio a Fiumefreddo di Sicilia. Una telefonata che evidenzia il ruolo ricoperto dall'indagato all'interno della consorteria criminale di Fiumefreddo di Sicilia. Faranda rassicura e raccomanda però di mandare un regalo per i detenuti a Natale. Qualcun altro, invece, lo contatta per chiedere un intervento nei confronti di un venditore ambulante, reo di dover saldare un debito. “Vedi che là, all'uscita di Fiumefreddo, c'è quello che vende le arance, che mi deve dare quei soldi, alle volte […] ti trovi a passare”. Una richiesta sintomatica anche questa del ruolo ricoperto dall'indagato.