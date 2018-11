e che prenderà il via ufficialmente il 22 novembre prossimo dalle 17:00 alle 19:00. E proprio alle insegnanti e alle giovani studentesse che è riservata una scontistica di oltre il 30% per l’iscrizione.VandA Epublishing ed è condotto dalla scrittrice Chiara Giunta, in collaborazione con Officine Culturali e Karma Communication, le due realtà che hanno dato vita e gestiscono il CUB – Castello Ursino Bookshop. Nell’incontro del 18 ottobre scorso Chiara Giunta si è destreggiata fra le tante domande e perplessità delle iscritte, mentre illustrava come si sarebbero articolati gli incontri successivi della scuola di scrittura. Va da sé che chi si è già iscritto è tornato a casa con un compito da svolgere, in modo che la Giunta abbia il tempo di leggere questo primo lavoro di scrittura e di proporre agli aspiranti scrittori dei suggerimenti per migliorare lo scritto, la sua struttura, la sua organizzazione.del bookshop, dedicati alla sensibilità femminile e all’uso della parola nei racconti delle donne, come traccia su cui lavorare per promuovere talenti. Gli aspiranti scrittori, che saranno coinvolti anche in sessioni online, saranno guidati a riconoscere le proprie inclinazioni, ad approfondire i momenti della creazione narrativa e a trasformare in lavori compiuti le proprie intuizioni. Il corso è rivolto a uomini e donne, si articola in cinque incontri, della durata massima di 18 ore (alcune delle quali saranno online). Alla fine del corso i lavori verranno valutati e, se idonei, saranno pubblicati dalla casa editrice VandA ePublishing.hanno deciso di aggiungere un incontro ulteriore, la cui data verrà comunicata non appena): 22 Novembre 2018 (dalle 17 alle 19): I grandi romanzi sono grandi fiabe (Nabokov). “Buoni scrittori e buoni lettori”: la trama come radice del narrare. 16 Gennaio 2019 (dalle 17 alle 19): Il popolo della narrativa e il popolo della terra (Andreoli).“L’ABC della letteratura”: come nascono i personaggi e cosa li definisce. 14 Febbraio 2019 (dalle 17 alle 19): Incipit! Che il racconto abbia inizio. Cominciare un racconto catturando l’attenzione del lettore. 20 Marzo 2019 (dalle 17 alle 19): Tutto è compiuto. Chiudere una storia e renderla compiuta. 11 Aprile 2019 (dalle 17 alle 19): La parola agli scrittori. Confronto e racconto dell’esperienza vissuta.Info e costi mattedascrivere@vandaepublishing.com