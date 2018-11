Maltempo, domani il sopralluogo del presidente Scanavino

Nel documento si chiede con immediatezza la conta dei danni sia alla produzione che alle strutture, che vengano emanate misure straordinarie per il ristoro danni, che venga proclamato lo stato di calamità e di emergenza e che si

attivino misure straordinarie finalizzate

ad interventi immediati di tipo infrastrutturale per il ripristino degli argini dei fiumi, per la pulizia degli alvei, e per la rimozione dei detriti accumulati negli anni nei letti dei fiumi ove necessario, per il riassetto e ripristino delle strade principali e secondarie; al risarcimento dei danni alle strutture delle aziende agricole; al risarcimento dei danni alla produzione attuale; al pagamento immediato dell’acconto da parte di AGEA dei premi PAC; all’esonero del pagamento degli oneri previdenziali tributari e fiscali per gli agricoltori i braccianti agricoli assunti; all’esonero dei tributi locali e del canone dei consorzi di bonifica; alla sospensione del pagamento di rate di mutui agrari e dei contenziosi con istituti di credito ed enti vari (ISMEA ecc).

“Ringraziamo il presidente Scanavino per volere effettuare personalmente una ricognizione dei luoghi e dei danni –anticipano il presidente Di Silvestro e il direttore Scardino – gli mostreremo uno scenario desolante di quella che è la zona più agrumetata d’Italia. I danni, sia alle produzioni che alle strutture, sono di parecchie centinaia di milioni di euro”.

scorso 18 ottobre, nei comuni tra Scordia, Francofonte, Lentini, Palagonia, Ramacca e Mineo. L’appuntamento è alle 9.30 all’altezza del bivio per Scordia, Km 54, sulla SS 417 (Catania-Gela). Il presidente Scanavino, accompagnato dal presidente CIA Sicilia Orientale Giuseppe Di Silvestro e il direttore Graziano Scardino, incontrerà alcuni produttori della zona recandosi nelle aziende particolarmente danneggiate dal nubifragio, nei pressi del torrente esondato Gornalunga.Alle 11 il presidente Scanavino parteciperà alla riunione di Gallargata eccezionalmente ai sindaci e ai produttori. Nell’occasione i sindaci consegneranno il documento sottoscritto lunedì scorso a Lentini contenenti le richieste rivolte al Governo regionale e nazionale.nazionale, anche per i danni assicurabili, in modo che le imprese agricole, che non hanno ancora sottoscritto polizze assicurative possano ricevere un indennizzo.