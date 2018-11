Il processo che vede imputato l'avvocato Giuseppe Girlando, ex assessore comunale al Bilancio del Comune di Catania, con l'accusa di tentata concussione è stato rinviato al prossimo 20 dicembre per l'assenza di un giudice. Il legale di parte civile, l'avvocato Gianluca Costantino, ha annunciato che vi sono dei rilievi nel contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni elaborate dal perito nominato dal Tribunale. E per questo ha chiesto che nella prossima udienza sia data la possibilità, nel corso dell'esame del consulente, di poter ascoltare l'audio di alcune intercettazioni per poter procedere alle possibili contestazioni. Ci sono tutti gli ingredienti per un'udienza che si preannuncia ricca di colpi di scena.Le indagini partono dopo la denuncia di Gianluca Chierielison, rappresentante della ditta di illuminazione pubblica, che aveva in corso con il Comune di Catania una transazione per un contenzioso di oltre 4 milioni di euro. L'imprenditore si è presentato dai carabinieri con la registrazione di un incontro in cui sarebbe stato minacciato dall'ex assessore, difeso dall'avvocato Carmelo Peluso. Girlando avrebbe detto che la transazione sarebbe stata ostacolata se non avesse "intercesso (indebitamente) nei confronti" del consigliere di opposizione Manlio Messina che stava mettendo i bastoni tra le ruote all'approvazione "da parte del Consiglio comunale della delibera 'Sostare'", presentata dall'imputato.