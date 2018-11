Le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno rigettato il ricorso avverso la deliberazione n.153 del 4 maggio 2018, con cui la sezione controllo della Corte dei conti della Sicilia ha decretato il dissesto economico-finanziario del Comune di Catania. Lo rende noto l'ufficio stampa del Comune di Catania con una nota. A questo punto la strada verso la dichiarazione di dissesto rischia di essere l'unica percorribile. Il Comune, però, non si è espresso. La delibera di dissesto deve passare dal consiglio comunale ed essere votata. L'amministrazione guidata dal sindaco Salvo Pogliese, deve preparare la delibera di dissesto e portarla in consiglio comunale entro i termini stabiliti dall'assessorato agli Enti locali. Resta la necessità di avere una risposta sull'anticipazione di cassa dei trasferimenti Stato - Regione, perché il Comune ha crisi di liquidità e non riesce a pagare gli stipendi.

