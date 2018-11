il dissesto decretato dai magistrati contabili palermitani, e affidato all'avvocato Agatino Cariola, potrebbe cambiare quelle che sembrano le sorti di Palazzo degli Elefanti, schiacciato da oltre un miliardo e mezzo di debiti. Un passaggio per stoppare l'iter avviato dalla Corte dei conti in attesa che dai governi, Nazionale e Regionale, arrivino risposte sulla possibilità di ottenere, dal primo, un contributo di circa 400 milioni, spalmati in diversi anni e previsti in Finanziaria e, dal secondo, un'anticipazione dei contributi regionali per poter mandare avanti la macchina amministrativa, pagare gli stipendi e i costi fissi dell'amministrazione, evitando il fallimento del sistema città prima ancora che dei conti.da settimane, chiedono uno sforzo al Governo centrale e lanciano un appello che riportiamo in seguito."Egregio Presidente,ci vediamo costretti ad intervenire in ordine alla situazione finanziaria del Comune di Catania al fine di rappresentare la necessità di scongiurare quel dissesto finanziario che la Corte dei Conti ha sancito lo scorso mese di maggio.In tal senso saranno fondamentali le prossime scelte del Governo, ovvero la scelta di accogliere, come fortemente auspichiamo, l’istanza di contributo del nostro Comune.Ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà connesse ad un intervento a favore del Comune di Catania, non solo per l’entità del contributo richiesto.E difficile, infatti, spiegare all’opinione pubblica nazionale l’opzione di salvataggio di un Comune a fronte di migliaia di altri enti virtuosi che hanno gestito la finanza pubblica con scrupolo o a fronte di tutti quei comuni che hanno, invece, subito il dissesto finanziario e le sue pesanti conseguenze, per non soffermaci sul valore etico di un intervento finanziario a favore di un ente che deve il suo triste destino solo dell’incapacità ed imperizia dei suoi amministratori negli ultimi trent’anni.Queste considerazioni turbano anche noi, così come siamo attenti alle aspettative di altri Comuni che si trovano nella stessa condizione del Comune di Catania.Perché, allora, prendere in considerazione l’opzione di concedere un contributo proprio al Comune di Catania?Il dissesto finanziario determinerà una perdita per tutti i creditori dell’Ente in dissesto.Nelle grandi città, e Catania è la 10 città italiana per numero di residenti, la platea delle imprese coinvolte è assai ampia così come è veramente cospicua l’esposizione di ogni singola impresa nei confronti di un grande Comune. In caso di dissesto finanziario le imprese avranno una decurtazione del credito verosimilmente vicina al 60%, che in termini assoluti significa anche di alcuni milioni di euro. In questi casi è certo il fallimento delle imprese ed i connessi licenziamenti.E’ in discussione la tenuta del sistema sociale del nostro territorio perché è veramente assai ampia la platea e l’entità dell’esposizione dei soggetti coinvolti dalle conseguenze del dissesto.Urge un intervento del Governo da Ella rappresentato. Ne va della tenuta economica e sociale della nostro territorio. L’urgenza dell’intervento è dettata, oltre che dalle mancanza di liquidità del Comune che non può più far fronte all’ordinaria amministrazione, anche dal fatto che le imprese hanno utilizzato tutte le linee di credito loro concesse dal sistema bancario che, peraltro, non solo non concede nuovo credito ma che, alla luce delle preoccupazioni connesse agli effetti del dissesto finanziario del Comune, non sta più confermando le attuali linee di credito in capo alle singole imprese.La situazione è veramente esplosiva, le imprese rischiano il default già nei prossimi giorni.La richiesta avanzata dall’amministrazione comunale di Catania, inoltre, ha un elemento di grande ed importante novità. Questa amministrazione comunale propone che il contributo sia erogato a step, solo al raggiungimento di traguardi intermedi in termini di corretta gestione della finanza pubblica.Questa amministrazione comunale, eletta solo 5 mesi orsono, si vuol sottoporre al giudizio dei tecnici ministeriali. Lo vuol fare e lo farà anche con l’ausilio delle forze sociali cittadine. Quindi non un contributo ad “occhi chiusi” ma un contributo “vigilato”.Egregio Presidente, Catania confida nel Suo Governo, Catania vuole ripartire con serenità".