Cinque i punti all’ordine del giorno per l’assise convocata dal presidente Pietro Agen tra i quali non può mancare l’approvazione dello Statuto fonte, nelle ultime settimane, di diverse polemiche a favore di un commissariamento che secondo il Codacons e l’onorevole regionale Vincenzo Figuccia, sarebbe “inevitabile”. Così tanto che la richiesta di scioglimento, con relativa diffida, pare sia stata inoltrata sia al Ministero dello Sviluppo Economico sia alla Regione Siciliana. Con quali effetti ancora non è dato sapere, ma stando alle parole del segretario generale della Super Camera, Alfio Pagliaro, questo rischio non sembra né imminente né pressante né tanto meno possibile.“Il commissariamento, in quanto evento eccezionale al di fuori dell’ordinaria attività dell’ente, non può essere utilizzato a mo’ di clava nell’interesse di qualcuno, - precisa Pagliaro - ma solo per casi elencati tassativamente dalla legge.“Il presupposto da cui parte l’estensore di questa diffida pubblica, muove dal presupposto che lo statuto non è stato approvato. E non è vero – sottolinea ancora Pagliaro -. Per approvazione si intende un atto sottoposto a manifestazione di volontà affermativa o negativa e per il quale, chi deve, manifesta la propria volontà con un Sì o con un No. In questo secondo caso si parla di mancata approvazione. Lo Statuto, per democraticità del presidente, è stato sottoposto al Consiglio articolo per articolo, quando avrebbe potuto essere votato in un’unica votazione. Se manca il numero legale (o il quorum costitutivo) non si può continuare ed è ovvio che la votazione va sospesa. Nel prossimo Consiglio Camerale questo quorum dovrebbe esserci e mi auguro che lo Statuto venga sottoposto a un’unica votazione. Se poi ci saranno modifiche da fare niente impedisce - conclude Pagliaro - che si facciano successivamente”.Approvazione della relazione revisionale e programmatica per l’esercizio 2019; Regolamento sulle sanzioni amministrative tributarie nei casi di violazione del diritto annuale; Diritto annuale 2015 - regime sanzionatorio ex regolamento camerale. Deliberazione 56/2018 - recupero coattivo; Approvazione verbale della seduta dell'11 aprile 2018.Durante la seduta è prevista una relazione sul progetto di privatizzazione della SAC SpA sulla quale relazionerà l’amministratore delegato Nico Torrisi.