La frase si trova accanto al nome di Domenico Assinnata, classe 1990, uno dei dodici a cui in questi giorni è stato notificato l'avviso di conclusioni delle indagini dell'operazione Assalto. Inchiesta che ha disarticolato la forza militare del clan Assinnata di Paternò, referente della famiglia Santapaola-Ercolano. Una forza dimostrata anche con quel famoso inchino delle varette di Santa Barbara di cui Mimmo Assinnata, nipote del boss Domenico e figlio di Salvatore, è proprio il protagonista.Ma che con questo atto firmato dai due pm titolari dell'inchiesta, Andrea Bonomo e Valentina Sincero, diventa ufficiale.Rivelazioni che potrebbero diventare importanti input investigativi per diverse inchieste sulle organizzazioni criminali operanti tra Paternò, Adrano e Biancavilla. I boss del triangolo della morte non dormono sonni tranquilli, insomma.L'avviso di conclusione indagini è stato notificato oltre che a Domenico Assinnata ad altri undici indagati che sono: Rocco Anello, Salvatore Alex Anastasio, Samuele Cannavò, Francesco Iannino, Marco Impellizzeri, Erminio Laudani, Gaetano Laudani, Rosario Sammartino, Marco Giuseppe Sciacca, Ivan Gianfranco Scuderi e Cristian Terranova.