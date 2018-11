hanno accertato in località zona industriale del Comune di Catania, la presenza di considerevole quantitativo di frutti di mare abbandonato a ciglio strada. Singolare il rinvenimento la cui quantità supera le due tonnellate di peso, sicuramente non abbandonato in modo casuale, ma nascosto nella fitta vegetazione, forse per paura di essere sorpresi in quanto non in regola con le norme sul trasporto. Non si escludono altre ipotesi soprattutto in relazione all’elevato valore commerciale qualora il pescato fosse stato in regolare condizione di commestibilità.più probabili per fare luce sull’anomalo ritrovamento. Gli accertamenti saranno mirati alla possibilità di risalire al soggetto che commercializzava i mitili ed eventualmente a quale mercato regionale fosse stato destinato il prezioso carico.se il carico sia stato abbandonato sul sito, a seguito del timore di possibili controlli che in questi giorni la Guardia Costiera ha avviato sia nei punti vendita che nelle rotte di transito del pescato, anche per strada, potendo altresì ipotizzare che i mitili provenivano probabilmente da un deposito di stabulazione clandestino non autorizzato e pertanto di difficile immissione attraverso i prescritti canali di commercializzazione della specie ittica. Pertanto la vendita era presumibilmente destinata ad essere realizzata direttamente su strada presso banchetti improvvisati in assoluta difformità alle normative igienico sanitarie di riferimento.continuerà a lavorare nei prossimi giorni con lo scopo primario, sottolinea il Comandante Marco Iacono, di garantire la massima salubrità dei prodotti ittici che giungono sulle nostre tavole e scongiurare il pericolo di possibili intossicazioni alimentari, come purtroppo facilmente accade quando si consuma un prodotto ittico in assenza del rispetto delle normative sanitarie che ne assicurano la corretta commestibilità.specialmente in questo periodo dove particolarmente intensive risultano essere le battuta di pesca rivolte alla cattura di tonnidi e pesce spada in genere. Al termine degli accertamenti i militari d’intesa con la Polizia Provinciale, hanno interessato il Comune di Catania per procedere con l’ausilio di autocompattatore alla rimozione di quanto rinvenuto ed al successivo smaltimento secondo le previste previsioni normative. Per il fatto sopraesposto è stata intanto predisposta una denuncia a carico di ignoti, per la realizzazione di discarica abusiva di rifiuti speciali, in attesa che i successivi accertamenti possano evidentemente manifestare ulteriori responsabilità.