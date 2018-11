E soprattutto l'attenzione delle forze dell'ordine. Ma ai pusher delle "piazze" di via Alogna e via Trovato (con la parallela via Trovatelli) questi accorgimenti sono serviti ben poco. Perché i carabinieri per alcuni mesi hanno seguito in diretta i loro affari e meno di cinque mesi fa li ha arrestati nel blitz Bivio . E oggi gli imputati sono finiti tutti davanti al Gup per l'udienza preliminare che si è svolta nell'aula bunker di Bicocca. Il Gup dovrà valutare le richieste di rinvio a giudizio presentate dal pm Rocco Liguori. Anche se molti, questa mattina, hanno già annunciato la scelta del giudizio abbreviato. L'udienza preliminare è stata rinviata dal Gup al 20 novembre per poter rispondere ad alcune eccezioni preliminari che sono state sollevate e per definire la scelta del rito.Lo spaccio avveniva al "bivio" tra la via Alogna e la via Trovatelli. Siamo nel cuore di San Cristoforo, tra le traversine dell'area di via della Concordia ("ottantapalmi", in gergo malavitoso). Il manager della "droga della piazza di via Trovatelli" sarebbe Giuseppe Allegra, mentre Antonino Mirko Guglielmino sarebbe il vertice del "supermarket" della droga di via Alogna. Il primo gruppo sarebbe specializzato in cocaina e rifornito dai Cappello, mentre il secondo sia in marijuana che polvere bianca e si sarebbe approvvigionato dai Santapaola.Maurizio Bafumi, Mario Scuderi, 59 anni, Simone Consolo, Orazio Vicino, Giuseppe Allegra, Giovanni Germanà, Alfio Rapisarda, Gaetano Silvestro Musumeci, Salvatore Giuliano Consolo, Gaspare Ranno, Antonino Mirko Guglielmino, Prospero Salvatore Raccuia, Vito Vinciguerra, Vincenzo Zuccarello, Giovanni Antonino Bellamacina, , Giacomo Biondo, Davide Breve, Angelo Fuselli, Angelo Lucio Pescatore, Giuseppe Mardhi, Giuseppe Minutola, Giuseppe Napoli, Luigi Roberto Scuderi, Salvatore Sicali.Su queste posizioni è competente la Procura dei Minorenni.