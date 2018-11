Sgominata banda di topi d'appartamento: 8 arresti

Le indagini hanno, altresì, evidenziato la sussistenza di una stabile e connivente rete di soggetti, dedita al riciclaggio degli innumerevoli beni e oggetti frutto dell’attività predatoria qui enunciata. Tra essi, spicca il nome di Nicolosi Concetto, noto commerciante e proprietario di un negozio in Acireale di elettronica e computeristica, utilizzato anche come base dell’attività di riciclaggio. Allo stesso modo, Mirenda Antonino, pregiudicato di Misterbianco (CT), ritenuto responsabile della ricettazione di un considerevole quantitativo di monete in argento, trafugate dal gruppo criminale da una residenza d’epoca ubicata nel Comune di Aci S. Antonio.

Sebbene gran parte della refurtiva sia stata riconsegnata ai legittimi proprietari, nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti beni per i quali non è stato possibile risalire alle vittime dei furti.

Pertanto, chi fosse rimasto vittima di furto in un’abitazione ricadente nel raggio d’azione del sodalizio criminale, può rivolgersi al numero telefonico 095/7653011, chiedendo della Squadra Investigativa, per l’eventuale riconoscimento degli oggetti di trafugati.

Alle prime ore di oggi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Acireale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di otto presone, responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata ai furti in appartamento e ricettazione di oggetti e beni provento dell’attività illecita. Sono stati reclusi, in regime di custodia cautelare in carcere, i pregiudicati Gangi Nunzio, cl.1969, Leonardi Domenico, cl.1971, e argentino Francesco Giuseppe, cl.1974. Sono stati condotti presso le proprie abitazioni, in regime di arresti domiciliari, i pregiudicati Leonardi Camillo cl. 1970 e Patanè Salvatore, cl. 1961. Agli arresti domiciliari anche Cutuli Sebastiano, cl. 1987. Sottoposti all’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal territorio di residenza Concetto Nicolosi, cl. 1969, e il pregiudicato Mirenda Antonino, cl.1965. La Misura Cautelare è stata disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica.indiziati dei delitti del reato di furto aggravato in concorso e ricettazione; Nicolosi Concetto e Mirenda Antonino sono ritenuti gravemente indiziati dei delitti di ricettazione di beni e oggetti, provento della medesima attività illecita. La complessa e articolata attività di indagine è stata condotta dai poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato delle Polizia di Stato acese che si sono serviti di tecnologie d’intercettazione telefonica e ambientale, traendo spunto da una serie di episodi predatori, registrati nell’autunno dello scorso anno in abitazioni del comprensorio acese, episodi che, per caratteristiche e modalità esecutive, hanno indirizzato gli investigatori verso alcuni noti pregiudicati locali, tra cui Gangi Nunzio e Leonardi Domenico. L’attività investigativa, dunque, ha permesso di ricostruire la struttura e le dinamiche di un’associazione per delinquere, ben radicata nel territorio ma operante anche in altri comuni della provincia, finalizzata alla commissione di furti seriali ai danni di civili abitazioni, per lo più ubicate in aree rurali e/o extraurbane di questa fascia pedemontana etnea. Gli episodi predatori incriminati sono ben tredici, realizzati con sequenza seriale ai danni di altrettanti appartamenti e ville ubicate tra i Comuni di Acireale, Aci S. Antonio, Trecastagni, Pedara, Nicolosi e Zafferana Etnea, il cui ingente e variegato bottino è stato in buona parte recuperato e già restituito ai legittimi proprietari.elettrodomestici di ultima generazione, attrezzature sportive professionali, financo a sanitari e infissi per esterni trafugati da abitazioni in costruzione e riciclati in altrettante strutture residenziali, tra le quali l’abitazione dell’indagato Cutuli Sebastiano.Dopo le formalità rito, Gangi Nunzio, Leonardi Domenico e Argentino Francesco Giuseppe, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza di Catania; Leonardi Camillo, Patanè Salvatore e Cutuli Sebastiano, condotti presso le rispettive residenze dove permarranno in regime di arresti domiciliari, mentre Nicolosi Concetto e Mirenda Antonino sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00.