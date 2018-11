Ordinanza di chiusura al transito a tempo indeterminato, con decorrenza immediata, della Strada consortile 4 della Piana di Catania (zona Passo Martino), nel tratto compreso tra la Strada provinciale 104 fino al confine con la provincia di Siracusa. La strada, al momento non idonea alla percorribilità a causa delle recenti piogge torrenziali, sarà transitabile soltanto dai residenti e dai proprietari dei fondi agricoli, che potranno procedere a una velocità massima di 20 chilometri l’ora, con divieto di guidare veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. In caso di pioggia anche per i residenti vige il divieto di transito pedonale e veicolare.Il percorso alternativo è lungo la Strada provinciale 104, Strada statale 114 – Strade provinciali 69/I e 69/II. La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi, su indicazioni dell’Ufficio tecnico dell’Ente. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale. In caso di trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Inoltre la Città Metropolitana ha emanato un’ordinanza di chiusura al transito a tempo indeterminato, con decorrenza immediata, della Strada di bonifica 4, che nella Piana di Catania (zona Torero - Coda volpe) congiunge la Strada di bonifica 1 con la Strada statale 114, ai confini con Lentini.procedere a una velocità massima di 20 chilometri l’ora, con divieto di guidare veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. In caso di pioggia anche per i residenti vige il divieto di transito pedonale e veicolare.Il percorso alternativo è lungo la Strada di bonifica 1 e la Strada statale 114. La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi, su indicazioni dell’Ufficio tecnico dell’Ente.Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale. In caso di trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.