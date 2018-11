a pagare gli stipendi di settembre ma non quelli di ottobre e la prospettiva, nera, del possibile dissesto, potrebbe peggiorare la situazione. Per questo il SI-CEL, sindacato italiano confederazione Europea del lavoro, ha preferito rinviare la protesta, come spiega il segretario Nino Gulisano.- e proprio per questo, con grande senso di responsabilità abbiamo ritenuto opportuno revocare lo sciopero, per non aggiungere ulteriore danno alla città ed ai lavoratori della Multiservizi in quanto, se si dovessero fermare, non verrebbero erogati alcuni servizi alla città con effetti sicuramente negativi".Questo non significa per nulla che abbassiamo la guardia - sottolinea Gulisano - ma, visto che l'ammistrazione è in attesa di una risposta dal governo Nazionale, anche noi abbiamo deciso di concedere qualche altro giorno, fermo restando che auspichiamo che tutte le parti coinvolte, abbiano la precisa volontà di trovare una soluzione definitiva per il futuro della città e dei lavoratori Catania Multiservizi".