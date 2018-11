La sua malattia, infatti, sembrava non lasciargli scampo, ma lui con il suo sorriso coinvolgente non si è dato vinto. La sua storia ha fatto il giro del Paese, commovendo i tanti che si sono mobilitati per consentirgli le cure sperimentali negli Stati Uniti e finalmente, stamattina, Luca è partito.farsi autorizzare ad accompagnarlo fin sopra l'aereo privato, Luca adesso ha una nuova speranza. Domani, al Md Anderson cancer center dell'università del Texas, sarà un giorno importante: la prima visita è prevista alle 11.30, la seconda alle 13.30. Prima verrà analizzato l'osteosarcoma, poi le metastasi ai polmoni. Se tutto andrà per bene, Luca sarà operato alla gamba destra: l'obiettivo è quello di rimuovere il sarcoma e non di amputargli la gamba.