Questi, secondo il gup di Catania Anna Maria Cristaldi, i ruoli ricoperti dai quattro imputati all'interno della struttura organizzativa, dedita allo spaccio nell'hinterland ionico, sgominata dall'inchiesta Bingo condotta dai carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Fabrizio Aliotta. Pesantissime le condanne in primo grado: 16 anni per Liotta, 14 anni per Pagano, 9 anni e 4 mesi per Russo e 7 anni e 2 mesi per Calì. Secondo il gup, come evidenziato nelle motivazioni della sentenza, i quattro avrebbero agito “per un comune interesse legato al traffico di sostanze stupefacenti”. Nessun dubbio, dunque, sulla sussistenza dell'associazione. L'attività tecnica condotta dai militari dell'Arma in contemporanea con l'arresto di Tiziano Russo ed il maxi sequestro di marijuana, pari a 20 chilogrammi, testimonierebbe le fibrillazioni sorte tra i sodali timorosi di essere arrestati.Liotta Alessandro: Compare, ci sono i telefoni! Hai capito?C. N.: CertoLiotta A: Hai capito?Calì Salvo: I telefoni? Eppoi, ora che loro hanno preso...se hanno preso il telefono...Liotta Alessandro: ...hanno preso tutte le telefonate, di ieri sera, di stanotte...è un manicomio...incomprensibile...Non solo. La perdita dello stupefacente avrebbe creato non poche difficoltà economiche.Liotta Alessandro: Puttana della miseria, abbiamo fatto un bel guadagno, 40mila euro! E come si ci devono dare questi soldi? Qua ci possiamo mettere le pistole in mano...40? Almeno 50mila euro...Per il gup una frase inequivocabile sul coinvolgimento diretto del Liotta nella perdita dello stupefacente e sulla necessità di doversi “armare per difendersi dalle ire dei fornitori creditori del prezzo, ovvero secondo altra interpretazione – scrive il gup – tra coloro che avrebbero dovuto iniziare a compiere rapine, per racimolare la somma necessaria a saldare il debito”. Quel 28 marzo, giorno del sequestro da parte dei carabinieri, si susseguono incontri con altri soggetti, tra Santa Maria La Strada e gli alloggi popolari di via Romagna a Giarre. Al primo avrebbe preso parte Giovanni Muscolino, poi finito in carcere in seguito all'operazione antimafia “Vicerè” e ritenuto affiliato al clan Laudani, ed il secondo alla presenza di Salvatore Nicotra, detto Turi da Macchia, anch'egli ritenuto referente locale dei “mussi di ficurinia”.A confermare le accuse, inoltre, anche le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: Giuseppe Liotta, Alessio Baglione e Sebastiano Alberto Spampinato. Tutti convergono nell'indicare Alessandro Liotta, detto Faloppa, a capo dell'organizzazione. Secondo Giuseppe Liotta, ex affiliato al clan Scalisi, Alessandro Liotta, con cui aveva condiviso un periodo di detenzione nel carcere di Caltagirone, sarebbe dedito al traffico di droga nell'area ionica sin dal 2010.Non vi sarebbero invece elementi sufficienti, secondo il gup, a dimostrare che Salvatore Platania e Alfio Bonarrigo, condannati rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e a 2 anni, abbiano fatto parte di quell'associazione. L'esistenza di rapporti legati allo spaccio tra i due imputati ed il gruppo guidato da Liotta non proverebbe la loro appartenenza all'organizzazione.