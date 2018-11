” che si svolge lo scorso weekend nella città britannica di Birmingham. La competizione, che festeggia quest’anno 25 anni di attività, è specializzata nell'arte della decorazione delle torte ed ha ben 21 categorie diverse.superato la soglia di 90 necessari per ottenere il premio "Gold": solo in nove hanno raggiunto questo risultato.cui gigli, campanule, anthurium e Ylang Ylang. Ogni particolare, dal petalo al pistillo, è fatto a mano usando la "gum past", una pasta edibile a base di zucchero (fatta apposta, perciò, per essere ammirata come decorazione ma anche, volendo, mangiata insieme alla torta). I fiori e le bacche sono disposti su una base di legno che raffigura due mani che offrono sostegno.di Zafferana Etnea si occupa di questa tecnica da quattro anni ed adesso la insegna - ho impiegato un intero mese di lavoro, dedicando a questo progetto anche dieci ore al giorno. E' un grandissimo riconoscimento per me, perché ho lavorato e studiato tanto per arrivare a questo livello".non è stata giudicata perché fuori misura. Le valutazioni dipendono dalle competenze dimostrate nell'opera: i premi sono "Oro", "Argento", "Bronzo" e "Certificato di Merito". Il concorso è tra i più prestigiosi d'Europa e gli artisti in gara provengono da tutto il mondo compresi anche da Cina e Corea. La delegazione catanese a Birmingham è formata anche da Maria Strano che ha vinto una delle medaglie d’argento nella stessa categoria.