Sono Giampaolo Marcone (detto Marconi) ed Ezio Campagna, i due candidati più votati per la Commissione Odontoiatri. Infatti, se i medici dovranno tornare al voto il weekend dell’Immacolata a dicembre, gli odontoiatri hanno raggiunto il quorum - come già scritto domenica su LiveSicilia - al primo turno. E come regolamento vuole, i due odontoiatri più votati vanno di diritto a sedersi nel Consiglio dell’Ordine. A completare i cinque scranni della Commissione sono Giovanni Barbagallo, Vincenzo Corsaro e Andrea Mangiameli. Insomma i cinque candidati della Lista Cao.Un dato importante anche per le future alleanze tra i camici bianchi in vista della seconda convocazione delle elezioni. L’esito dello spoglio è molto atteso soprattutto da Carlo Sciacchitano e Giuseppe Spampinato (sindacato Cimo), i due medici punto di riferimento della lista rimasta fuori dai giochi per un cavillo burocratico. Già da domenica però pare che ci siano prove di dialogo tra Sciacchitano e il candidato presidente Giorgio Giannone. Ma ogni possibile intesa sarà formalizzata solamente dopo la conclusione dello scrutino del collegio dei Revisori dei Conti.