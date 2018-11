La benedizione è arrivata direttamente dal sottosegretario agli Interni, Stefano Candiani, collegato ieri sera all'assemblea tenuta a Motta in videoconferenza. La formazione che occupa un posto nella maggioranza del sindaco Anastasio Carrà, si chiama "Lega - Salvini premier - è composta dai consiglieri Antonio Bellia, Marco Testa, Maria Di Mauro, Giorgia Urzì, Maria Giovanna Alecci e Luca Cantone.- scrive sulla propria pagina Facebook il primo cittadino che, sempre ieri sera, è stato nominato Coordinatore provinciale degli enti locali per Catania e provincia. "Voglio condividere con voi la gioia per la nomina che ho ricevuto dal sottosegretario al Ministero dell' Interno e senatore Stefano Candiani - continua Carrà. Da oggi infatti sono il responsabile provinciale per la Lega degli Enti Locali e spero anche tramite questo incarico di poter lavorare per migliorare Motta Sant’Anastasia".della Lega di Salvini e che ier sera ha annunciato la volontà di ricandidarsi. "Mi ricandido a Sindaco per le prossime elezioni del 2019 - aggiunge. Sono grato a tutti coloro che sostengono questa amministrazione e chi vorrà unirsi a noi per mettersi al servizio di una comunità è il benvenuto, perché la nostra è una comunità che non ha bisogno di divisioni ma di persone di buona volontà che preferiscono rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco".