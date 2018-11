già coinvolto nell’Operazione “DOKS” dei Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania del luglio 2017, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Gli uomini della Squadra Lupi sabato sera, approfondendo alcune notizie apprese direttamente dai frequentatori del parco, hanno programmato ed eseguito un servizio di osservazione nei pressi dell’area dedicata al gioco dei bambini.in compagnia di altri giovani, riceveva i vari clienti che giungevano in macchina o a bordo di motocicli da via Galliano. Lo stesso, ricevuta l’ordinazione, non curante della presenza nell’area giochi di bambini accompagnati dai genitori, si spostava per una decina di metri all’interno del stesso parco e, costeggiando il muro di una piccola costruzione, ad un certo punto prelevava da un foro praticato appositamente nel muro la droga che consegnava all’acquirente in cambio di denaro.in contanti (nascosti negli slip), mentre nel proseguo dell’operazione sono state rinvenute: 21 dosi di marijuana (circa 40 grammi) ed un bilancino elettronico di precisione, occultati dentro il foro nonché, nell’abitazione del pusher, altri 15 grammi della medesima sostanza stupefacente e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.