, dopo lo scandalo che ha capito il padre Salvo Campo, presidente dell’associazione antiestorsione A.S.I.A., accusato di aver imposto il pizzo ai propri associati, ha dunque deciso di fare un passo indietro volontariamente, come comunicato dallo stesso agli altri attivisti.estraneo ai fatti giudiziari contestati a mio padre dalla Magistratura inquirente, intendo ugualmente autosospendermi, fino a quando i suddetti fatti non saranno chiariti, da ogni attività politica con il MoVimento 5 Stelle, così da tutelare, in ogni modo da qualunque attacco mediatico o politico, il MoVimento 5 Stelle, i Suoi Portavoce e tutti gli attivisti”.dal MeetUp 101 è, infatti, di proprietà proprio di Campo. Lo afferma lo stesso cittadino pentastellato, “Il MeetUp 101 Area Metropolitana - CT continuerà ad esistere ma in un'altra sede - dice - non riconducibile alla mia famiglia, e con un altro organigramma”.dove si voterà l’anno prossimo per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Pare infatti che Alberto Campo fosse in pole per una poltrona in municipio. Obiettivo che potrebbe, ora, essere ridimensionato.della questione giudiziaria, era stato il senatore catanese del Movimento 5 Stelle, Mario Michele Giarrusso. “Queste persone non hanno nulla a che spartire col Movimento 5 Stelle e vanno allontanate subito - ha scritto su Facebook. La segnalazione ai probiviri è stata fatta per tutte le determinazioni del caso”.