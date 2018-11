precisamente in via Fiorentino, alle spalle dalla facoltà di giurisprudenza - polo Roccaromana - e a pochissimi metri dagli uffici della polizia della stessa via. Sul marciapiede e all'interno della villa diroccata che sorge all'angolo tra le due vie, lo spettacolo è raccapricciante, così come il cattivo odore, eppure lo scempio resta lì nonostante le segnalazioni. E nonostante le istituzioni sappiano cosa accade a pochi passi dal centro storico. Un paio di anni fa, infatti, l'abitazione abbandonata era stata occupata da un giovane siculo danese poi investito da una vicenda giudiziaria e allontanato, e trasformata in una sotta di fattoria, sgomberata poi dagli animali , nel marzo del 2016, da polizia municipale, Asp e polizia di Stato.Dentro l'edificio, oltre al fango dovuto anche alle piogge di queste settimane, si trova una vera e propria distesa di rifiuti, escrementi, oggetti di ogni tipo. Sullo sfondo si scorge anche un lenzuolo, pare steso ad asciugare, che sembrerebbe evidenziare la presenza di persone dentro la catapecchia. Alla quale si può accedere facilmente, da un'apertura che permettere di addentrarsi all'interno.e sulla sede stradale, nonostante qui, i cassonetti ieri mattina erano voti, segno del passaggio della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento. Una situazione indecente, segnalata da alcuni lettori che chiedono la bonifica immediata dell'area e l'attivazione di sistemi di videosorveglianza che impediscano lo scarico selvaggio della spazzatura. Alcuni chiedono poi che la villa diroccata sia messa in sicurezza, dopo una profonda bonifica. "Non possiamo - afferma uno dei residenti della zona - convivere con una discarica enorme e sempre alimentata".