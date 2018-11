di mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nel rione Picanello, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, unitamente a personale della Squadra Cinofili dell’U.P.G.S.P., ha effettuato un controllo nell’abitazione del giovane.gli agenti operanti a eseguire un’accurata perquisizione all’interno dell’appartamento. Così, dentro la lavatrice, nel locale lavanderia dell’appartamento, abilmente occultata tra le componenti meccaniche, il personale della Squadra Mobile ha rinvenuto e sequestrato una busta in cellophane, contenente marijuana sfusa, per un peso complessivo di circa 120 grammi.fiutato la presenza di ulteriori 5 dosi, già pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante, presunto provento dell’attività illecita. Acclarato quanto sopra, Barbagallo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è rinchiuso nel carcere di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.