“Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le vittime travolte dall’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia, mi unisco alla richiesta rivolta dal presidente Meloni e dal governatore Musumeci affinché il governo emani un 'decreto maltempo' per far fronte all’eccezionale emergenza. Specialmente in Sicilia la situazione è gravissima dove si contano 12 vittime. È necessario che il governo intervenga in maniera risoluta”. Lo dichiara il senatore siciliano di Fratelli d’Italia, Raffaele Stancanelli.