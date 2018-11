Questa mattina, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania, presieduta dalla giudice Elisabetta Messina, si è aperto il processo di secondo grado scaturito dal ricorso presentato dai due difensori di Di Grazia, gli avvocati Giuseppe Rapisarda e Paola Paladina. È stata la giudice a latere Sabrina Lattanzio a leggere la relazione iniziale. La difesa ha sollevato una serie di eccezioni. Tra queste la nullità del giudizio immediato scelto dal pm, oltre all'incostituzionalità che avrebbe leso il diritto di difesa. Non è finita, gli avvocati hanno chiesto alla Corte anche la rinnovazione dibattimentale su alcuni punti. La difesa vorrebbe l'identificazione dei conducenti di alcuni veicoli passati i giorni della scomparsa (25 agosto 2011, ndr) e immortalati dalle telecamere di video sorveglianza dei vicini di casa, nella stradina di San Gregorio di Catania. Inoltre gli avvocati hanno chiesto di sentire il conducente del bus Amt a bordo del quale alcune persone segnalarono la presenza di Mariella Cimò alcuni mesi dopo che aveva fatto perdere le tracce.di procedere ad un sopralluogo nei luoghi oggetto del processo in modo da evitare proiezioni di video e foto. Un modo questo, secondo il magistrato Busacca, per facilitare le discussioni. La Corte D'Assise D'Appello deciderà sulla richiesta di sopralluogo e sulle eccezioni sollevate dalla difesa nella prossima udienza fissata per il 5 dicembre.. E anche quest'oggi ha deciso di fare alcune dichiarazioni spontanee rinnovando la sua fiducia alla Corte, che ha acquisito agli atti un memoriale depositato dall'imputato.