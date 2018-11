, hanno fatto irruzione in un casolare di contrada Giglio, luogo in cui, previa perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato: un fucile da caccia cal.12 marca Bernardelli, nonché 85 cartucce del medesimo calibro e 12 cartucce cal.16, detenuti illegalmente.stata rubata il 21 marzo 2017 in un’abitazione di Ramacca. A finire in manette il 56enne Vincenzo Di Stefano di Raddusa (CT), poiché ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni nonché di ricettazione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.