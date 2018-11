Settimana numero nove, seconda puntata.Si inizierà parlando di CAFFE’ con la ricetta della chef romana ANNA MARIA PALMA, che preparerà un classico dolce della tradizione romana: il MARITOZZO DI CAFFE’ CON LA PANNA.Con lei, il gastronomo campano GIUSTINO CATALANO e il nutrizionista laziale LUCA DI RUSSO sveleranno tutte le proprietà benefiche di questa bevanda.Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef ligure ALESSANDRO DENTONE e la chef friulana LORENZA FONTEBASSO si sfideranno nella rivisitazione di un classico della cucina veneta: gli SCAMPI ALLA BUSARA.Per la rubrica “Piatto d’autore”, lo chef palermitano NATALE GIUNTA proporrà degli squisiti BUSIATI CON BROCCOLI, ALIICI E CACIOCAVALLO.Spazio anche alla creatività della chef mantovana CLARA ZANI, che preparerà squisiti PROFITEROLES SALATI CON CREMA DI MORTADELLA E STRACCHINO.Seconda “manche” per i protagonisti della PROVA DEL CUOCO: i concorrenti ALESSANDRO DI STEFANO da Chieti e ROSETTA IMMORDINO da Palermo se la giocheranno a suon di menù, affiancati dagli chef RICCARDO FACCHINI da Bologna e EMANUELE VALLINI da Pisa.A giudicarli lo chef “stellato” MARCO SACCO, l’esperta gastronomica SIMONA MAGGIO e - “giurato per un giorno” – il ballerino SAMUEL PERON.Nel corso della puntata seconda tappa delle “escursioni gastronomiche” di ANDREA LO CICERO, che - per l’intera settimana - andrà alla scoperta della “ricette del casale”: Il viaggio prosegue con un piatto della tradizione toscana: Il MIGLIACCIO AL LATTE.Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del “Mercato Wagner” di Milano.