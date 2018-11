CATANIA - Un violento temporale si è abbattuto sui Comuni del catanese. In un video immortalato da Nunzio Grassia, si vede come la via Messina di Bronte si trasforma in un fiume dopo pochi minuti di pioggia. "SI PREVEDE - ha detto la Protezione Civile - IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU TUTTA L'ISOLA, PIU’ DIFFUSE E PERSISTENTI SUI SETTORI OCCIDENTALI. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI PREVEDE, ALTRESI', IL PERSISTERE DI VENTI FORTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA"