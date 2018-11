Dopo la richiesta di conferma della sentenza di ergastolo del sostituto procuratore generale Antonino Nicastro, a cui si è associato anche l'avvocato di parte civile Giuseppe Lo Faro, la difesa è tornata a sollevare dubbi sulla perizia psichiatrica redatta da Gaetano Sisalli, nominato dal gip. “E' un fatto tristissimo, terribile, drammatico – esordisce in aula l'avvocato Brancato – Ma è necessario chiarire se Roberto Russo era vittima di uno stato psicologico che non gli consentiva di capire il gesto che commetteva”. Il legale ripercorre, passo dopo passo, la vita dell'imputato, una vita vissuta normalmente, fino a quando alcuni eventi l'avrebbero del tutto stravolta: la perdita del lavoro e poi della famiglia. “E' questo il quadro in cui il Russo – spiega Brancato – si prepara all'evento terribile del 20 agosto. Nei giorni antecedenti a questa data mostra comportamenti strani, tant'è che i familiari, preoccupati, prenotano una visita da uno psichiatra. Non è più lucido, non è più se stesso”.Secondo il legale, Russo inizia ad avvertire che qualcosa non va e assume uno psicofarmaco. Subito dopo accade la tragedia. “Una persona normale non ucciderebbe mai il proprio figlio, il proprio sangue – prosegue il legale - Se ciò accade è perché qualcosa nella mente di quest'uomo non ha più funzionato”. Parole che fanno sobbalzare Giovanna Zizzo, la mamma di Laura, seduta in aula. Al suo fianco c'è un'altra mamma coraggio, Vera Squatrito, che ha perso la sua Giordana per la ferocia di un altro uomo. Ma in aula c'è anche Marika Russo, rimasta gravemente ferita quella drammatica notte, nel tentativo vano di difendere la sorella Laura. Dietro le sbarre, Roberto Russo non tradisce emozioni.spiega il legale, nel porre fine alla vita dei figli nella convinzione che non possano vivere senza uno dei genitori e poi nel voler punire la madre uccidendone il bene più prezioso. “Roberto Russo – sottolinea il legale – presenta tutti i sintomi del suicidio allargato”. In conclusione, rivolgendosi ai giudici della Corte, l'avvocato Brancato chiede giustizia e non clemenza. “Bisogna capire se un uomo è capace di stare in giudizio per quello che ha fatto – ha detto - oppure se va curato fino a quando non sarà più pericoloso”.Il prossimo 12 novembre previste le repliche e poi la sentenza.