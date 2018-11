Ieri sera infatti, alla chiusura dei seggi alle 21, avevano votato 3702 iscritti. Per rendere valida l'assemblea, al primo turno, servivano però 3760 voti. A raggiungere lo scoglio dei 2/5 degli iscritti (in totale sono 9405) non è bastato nemmeno l'appello lanciato dall'ex senatore e primario di Radiologia del Garibaldi, Antonio Scavone, a due ore dalla chiusura delle urne. "Siamo molto vicini al quorum e sarebbe un delitto non riuscire a raggiungerlo per qualche decina di voti", commento quasi profetico., scriveva ancora ieri sera Scavone. Chiaro il riferimento alla stagione di ombre che ha attraversato nell'ultimo anno l'organismo, che alla fine dell'estate è stato commissariato. Quorum raggiunto, invece, per Odontoiatri e Revisori dei Conti.Non vi è ancora una data ufficiale, ma (salvo sorprese) potrebbe essere programmata per il weekend della festa dell'Immacolata. Quindi intorno all'8 dicembre. E chissà che in questi 30 giorni non ci siano colpi di scena. Non dimentichiamo che la lista di Carlo Sciacchitano e Giuseppe Spampinato (sindacato Cimo) è stata esclusa per alcuni cavilli burocratici. Cavilli maldigeriti, viste le reazioni, dai protagonisti.