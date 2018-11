Quello del figlio Barbaro strappato via per sempre dalle sue braccia per circostanze ancora tutte da chiarire.Un distacco avvenuto in un modo che ti morde il cuore e che non ti dà tregua. Una storia di coraggio quella di mamma Giusy e della famiglia di Paternò. Barbaro Messina se n’è andato a 39 anni. Fin da piccolo è stato affetto da un ritardo mentale grave con disturbi del comportamento. Un lungo excursus tra il focolare domestico e strutture di assistenza. E’ a Castel Volturno (siamo in provincia di Caserta) che si spezza la vita di un angelo vissuta, suo malgrado, tra speranze e sacrificio.“Non possiamo passarglielo al telefono perché Barbaro ha febbre alta e sta vomitando. Ma è un semplice raffreddore”, minimizzano dall’altra parte della cornetta. La stessa identica scena si ripete all’indomani, non possono passarlo al telefono: “Ma Barbaro, però, sta meglio”, rassicurano questa volta. A tarda sera arriva, invece, lo shock. La telefonata questa volta parte dal residence per allertare la signora che occorre correre verso l’ospedale a Caserta perché serve una firma essenziale per un intervento chirurgico d’urgenza a carico di Barbaro.Si parte in auto e si arriva l’indomani alle 8 del mattino. Barbaro Messina è, inspiegabilmente, gravissimo. Attorno alle 10, due medici fanno accomodare in una stanza dell’ospedale i due coniugi e genitori Giusy e Vincenzo comunicando loro di aver operato il figlio e che avevano reciso ed asportato metà intestino. Però la situazione era “grave, grave, grave, grave” e non si aveva alcuna certezza del buon esito. La storia, di fatto, è come se si interrompesse qui perché poche ore più tardi, attorno alle 14.30, uno dei due medici avrebbe riferito che “il paziente sarebbe arrivato troppo tardi”.Passano poche ore. L’indomani Barbaro non c’è più. Il 39enne paternese si spegne nella tarda mattinata. E’ un’ombra enorme quella che rimane. Che richiama l’eco di domande che, ad oggi, non hanno il contorno della risposta.“Io chiedo giustizia - reclama con umile decisione mamma Giusy -. Ormai, non importa null’altro se non avere giustizia”.La morte di Barbaro Messina è quantomeno una morte sospetta - spiega il legale della famiglia, Giovanni Trischitta che ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -. Alla madre sono state fornite spiegazioni diverse: prima, che si trattava di una forte influenza e successivamente che si trattasse di un attacco cardiaco, salvo poi venire a sapere che era stato reciso metà intestino. Sia i medici che qualche paramedico hanno specificato che se Barbaro si sarebbe potuto salvare. Noi, vogliamo conoscere la verità”.Quello di avere perso un figlio: non si sa come. E, forse soprattutto, non si sa nemmeno perchè.