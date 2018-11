Nella nottata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato il catenese Filippo Battiato classe ’98, responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Una Volante in transito per via della Concordia, intorno alle ore 4.00, ha notato l’uomo mentre si trovava a bordo strada, intento a parlare con un altro individuo all’interno di un’autovettura. Presumendo che potesse trattarsi di un’attività di spaccio di stupefacenti, gli agenti si sono avvicinati al Battiato e lo hanno controllato e perquisito: indosso gli sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 30 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita. Lo spacciatore è stato arrestato condotto in Questura da dove, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Nella serata di ieri Giovanni Fisichella (classe 1986) è stato arrestato da agenti delle Volanti perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, inoltre è stato anche denunciato in stato di libertà per riciclaggio. Intorno alle 22:00, poliziotti delle Volanti e della Squadra Cinofili, durante il servizio di controllo del territorio, hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da un garage ubicato in via Oliveto Scammacca.2,5 kg. Inoltre, sono stati anche rinvenuti una bilancia di precisione, la somma di 65 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, una Vespa Piaggio 125 di provenienza furtiva con il numero di telaio alterato. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo: qui sono state 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 2,7 grammi e la somma di 460 euro, suddivisa in banconote da 20. L’uomo, pertanto, è stato arrestato e condotto in Questura da dove, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sempre nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, H.I.M.presumibilmente al fine di cederle una dose di sostanza stupefacente. Lo straniero, pertanto, è stato bloccato e perquisito: indosso allo stesso si rinveniva un involucro contenente 4 grammi di cocaina e una banconota di 5 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Nella serata di ieri, sono stati denunciati in stato di libertà, per il reato di furto aggravato in concorso, il rumeno B.M.G. e il marocchino K.A., entrambi minori. Intorno alle 21:10, personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale è stato inviato in viale Africa, nel piazzale antistante l’istituto scolastico Santi Giuffrida, a seguito della segnalazione di due giovani che stavano forzando il chiosco di bibite lì ubicato. Sul posto, gli operatori hanno subito bloccato due minori stranieri, i quali, con una pinza, avevano forzato una finestrella del vano motori del suindicato chiosco e si erano introdotti all’interno per poi rubare 10 lattine di Coca Cola, frutta e 8,20 euro in contanti.