viaggi del mare attraverso pescherecci sono stati ampiamente scoperti, i trafficanti hanno quindi cercato nuove vie di trasporto. Le perdite sono state ingenti. Un carico è stato disperso in mare pochi mesi fa: i pacchi ben sigillati di marijuana sono stati trovati in diverse zone del litorale jonico. La notizia della droga “in fondo al mar” si era velocemente diffusa tra gli spacciatori ed era partita una sorta di caccia al tesoro. Ma quella rotta forse era già nel mirino degli inquirenti perché diversi chili del carico perso sono stati recuperati.

I narcos dei Balcani stanno diventando sempre di più monopolisti dell'approvvigionamento di grossi e piccoli spacciatori di “erba” in tutta la Sicilia Orientale. Le fiamme gialle catanesi sono riuscite in diverse operazioni di polizia giudiziaria a colpire direttamente lo zoccolo duro di queste organizzazioni criminali che hanno creato l’asse della droga Albania-Catania capace di fruttare migliaia, se non milioni di euro. IDi fatto, come provano i sequestri delle ultime settimane, il tentativo è quelloQuantitativi che possono oscillare dai 100 ai 200 chili. Oltre a questo, la pianificazione criminale prevede di distribuire in più punti, quindi in più nascondigli, la “merce”. Dalle campagne dell’Etna alle coste ragusane. Infatti, i finanzieri hanno sequestrato ingenti quantitativi di marijuana nascosti in un casolare a Belpasso, nell’armadio di un’abitazione a Tremestieri Etneo, in un camion che viaggiava sulle strade del suggestivo litorale di Ispica, nel ragusano.Diversi sono stati, infatti, gli arresti della Finanza in queste ultime settimane. Albanesi che vivono ormai in Sicilia e hanno creato una precisa rete di contatti utile per piazzare la droga. Anche su questo profilo l’azione investigativa è serratissima.