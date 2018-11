Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino dello Sri Lanka L.L.B. classe ’57, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. I poliziotti, a seguito di segnalazione giunta su linea 112, sono intervenuti in un’abitazione sita in via Pasubio, per una segnalazione di lite in famiglia. Giunti sul posto, hanno accertato che l’uomo, armato di una grossa mannaia, stava minacciando di morte la moglie. Gli operatori, pertanto, dopo aver intimavano allo straniero di cessare il comportamento aggressivo e di posare l’arma, facendo intendere che in caso contrario avrebbero usato il “taser”, sono riusciti a bloccarlo. L’aggressore, quindi, è stato arrestato e, su disposizione del P.M di turno, rinchiuso nella casa circondariale “Piazza Lanza”, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.