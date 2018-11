E indirettamente quindi si deciderà il futuro del sistema salute alle falde dell’Etna. Un sistema negli ultimi anni avvelenato e inquinato da ambizioni politiche e di potere.Buscema, un presidente che ha deluso anche chi lo aveva sostenuto e sorretto nella sua ascesa nell’organismo. Antonio Rizzo e Lucio Di Mauro sono due dei consiglieri dimissionari che hanno ‘bussato’ alla porta della ministra Grillo per chiedere il commissariamento. Che è arrivato, puntuale. I commissari hanno traghettato l’ordine fino a queste nuove elezioni.Alla fine la lista di Carlo Sciacchitano, medico dell’Inps e figlio dell’ex presidente, e di Riccardo Spampinato, esponente del sindacato Cimo, è stata esclusa. Cavilli burocratici, pare. Sciacchitano ha manifestato tutta la sua amarezza in un post sui social. La battaglia è contesa tra tre liste. I dissidenti di Buscema scendono in campo con nomi di prestigio. E a differenza delle altre due liste hanno già palesato - in caso di maggioranza - il loro presidente designato:Le altre liste sono “Ordiniamoci” e “Andiamo Avanti”. A guidare la prima c’è il chirurgo, oggi primario al Garibaldi Nesima, ma scorrendo i candidati troviamo anche, primario di Senologia al Cannizzaro e moglie del Rettore Francesco Basile. È chiaro che nella scelta di un presidente il duello è tra Piazza e Catalano.Guai a chiamarla lista Civetta la sua. Molti l’hanno fatto in questi giorni. Non c’è nessuna volontà a spostare consensi. Anzi. Albanese sogna una presidenza rosa per l’Ordine dei Medici di Catania. E nella lista c’è, la dottoressa della Guardia Medica di Trecastagni stuprata durante un turno notturno. Una donna e un medico simbolo.Leggendo i candidati delle tre liste ci sono molti i nomi che sono legati a stretto giro ad amministratori e uomini del mondo politico. Partiamo dai consulenti dell’assessore Razza: Francesca Catalano e Giuseppe Liberti. Tutti e due sono nella lista Ordiniamoci. E c'è chi denuncia il "conflitto etico". Nello stesso elenco troviamo Gianfranco Di Fede, legatissimo ad Antonio Scavone (Lombardiano di ferro), Salvatore Curatolo, fedelissimo dicono i bene informati del cardiologo Pippo Arcidiacono, assessore della giunta Pogliese. "Andiamo Avanti" con Albanese, che sarebbe vicino all’ex vicesindaco Mario Chisari. Infine andiamo alla lista Giannone Presidente, il dissidente Nino Rizzo si è candidato alle scorse amministrative di Catania con una lista civica a supporto di Enzo Bianco. Insomma ai camici bianchi catanesi la carriera politica non dispiace affatto.È un ruolo che porta a diventare la voce dei camici bianchi, ad essere il rappresentante di una delle categorie più influenti della società, quella sanitaria. E quindi - senza giri di parole - il punto di riferimento di un preciso sistema di potere.Uno sforzo economico e finanziario che a quanto pare ha creato molte divisioni nel mondo medico catanese. Sarà una delle questioni di cui il nuovo consiglio dovrà occuparsi. E con trasparenza.- si legge nel regolamento - riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente”. L’assemblea è valida nella prima convocazione se votano i 2/5 degli iscritti, pari a 3.762, essendo il numero degli iscritti pari a 9405. Nella seconda convocazione invece basta 1/5, quindi 1881.