. Dopo una breve ma efficace attività info-investigativa, concretizzata anche tramite servizi di pedinamento ed osservazione, i militari, l’altra sera, hanno fatto irruzione in un garage di Largo Favara, risultato nella piena disponibilità del reo, luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 3,5 Kg, 60 grammi di cocaina ancora in pietra nonché bilancini elettronici e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per tagliare, dosare e confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.