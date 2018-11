Nell’ambito dell’operazione “Modello Trinacria”, sono state identificate 36 persone, controllati 1893 veicoli e 20 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. 30 sono state le contestazioni di violazioni delle norme del Codice della Strada, in prevalenza per mancanza della copertura assicurativa R.C.A., per l’uso del telefonino durante la guida, per la mancanza del casco protettivo e per guida senza patente.che è stata sanzionata poiché parcheggiava le autovetture da riparare all’interno dell’esercizio senza essere munito di passo carrabile, e una gastronomia il cui titolare è stato sanzionato poiché aveva acceso un braciere di oltre un metro quadrato sulla pubblica via. In entrambi i casi, si erano registrati disagi per i residenti. In totale, sono state comminate sanzioni pecuniarie pari a 12.456 euro.e detenzione armi, una persona è stata indagata in stato di libertà che aveva trasportato una pistola, legalmente detenuta, da un’abitazione a un’altra, senza essersi munito preventivamente del nulla osta al trasporto. Ancora una volta si segnala la corretta procedura in caso di rinuncia alla detenzione di armi, che prevede la consegna delle armi all’Autorità di Pubblica Sicurezza, per la successiva distruzione, precisando che anche in questo caso, in mancanza di un valido titolo che ne consenta il trasporto, le armi non possono essere portate fuori dall’abitazione ove sono state denunciate: sarà l’organo di polizia a determinare le modalità con cui le armi saranno prelevate e consegnate per le successive pratiche.