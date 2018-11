Stanotte, infatti, un'auto ha avuto un incidente a causa di un giunto del cavalcavia che pare fosse spostato dalla sua sede, a causa del forte maltempo di questi giorni. La strada - tra l'altro molto trafficata in questi giorni per via della presenza della Fiera dei morti nel vicino parcheggio di Fontanarossa - è stata prima chiusa dai vigili urbani e ora è parzialmente aperta al traffico.della Direzione Protezione Civile per le utlime verifiche prima della riapertura. "Entro un'ora ripristineremo tutto - assicura l'assessore al ramo, Alessandro Porto, che sta coordinando le operazioni - ma al momento è possibile transitare da una carreggiata".Un disagio temporaneo - il consigliere Lorenza Leone della sesta circoscrizione segnala rallentamenti - dunque, per chi deve recarsi alla tradizionale Fiera dei morti, ma anche al vicino aeroporto di Fontanarossa.