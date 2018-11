CATANIA - Rimarrà aperta fino al 2 novembre, nel grande parcheggio di Fontanarossa, nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo di Catania, la tradizionale la Fiera dei Morti che registra un successo di pubblico straordinario, con circa sessantamila presenze stimate già nei primi due giorni di apertura.Nel primo giorno delle attività fieristiche, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo hanno fatto un giro tra i 220 stand aperti, per incontrare operatori commerciali e cittadini e visitare i sei nuovi padiglioni coperti, che garantiscono lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo.In un contesto sostanzialmente ordinato e funzionale, con aree di sosta interne ed esterne e la presenza costante vigilanza di polizia municipale e del personale di Sostare, nel grande parcheggio interno, dove c’è anche un ampio spazio di sosta gratuita per le auto di persone con disabilità e un parco giochi di oltre 1.600 metri quadrati, con tante attrazioni per i bambini.La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 22,30, mentre mercoledì e giovedì l’apertura è prolungata fino alle ore 24.