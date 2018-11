E lo hanno fatto in modo cristallino con il nome della lista: Giannone Presidente. L'oncologo Giorgio Cannizzaro risponde alle domande (anche le più provocatorie) in modo chirurgico, senza tanti giri di parole. INon giudico mai, come uomo, il comportamento di qualcuno. Ieri come elettore, oggi come candidato presidente, reputo che l’ordine, in quanto organo sussidiario dello Stato, debba sempre tenersi fuori dalla politica, garantendone il rispetto.L’Ordine dei Medici ,purtroppo , viene percepito in modo improprio, come centro di interessi e non come garante di una professione e della saluta pubblica. Una certa politica, sappiamo bene, è sempre pronta, ad ogni elezione, a mettere in mostra la propria forza muscolare e di rete, e a misurarsi nella capacità propria di orientare le intenzioni di voto .Non mi risulta affatto perché per noi la salute è un bene costituzionalmente protetto. Di questo, e solo di questo, con la mia lista, abbiamo parlato in questa tornata elettorale.Proprio su questo argomento abbiamo parlato di presentare una “Relazione di trasparenza” tramite una revisione contabile esterna di tutti gli atti amministrativi della gestione precedente. Un approfondimento inequivocabile, ancorché di natura tecnica, finalizzato alla cooperazione del singolo iscritto all’azione amministrativa e alla tutela delle singole posizioni ritenute eventualmente lese. Solo successivamente saremo in grado di avanzare le proposte più opportune , che non sottrarremo alla ratifica dell’Assemblea generale degli iscritti.Ho scherzato in occasione di qualche intervista dicendo che i programmi sono tutti uguali: buoni propositi e niente più, questo spaventa oggi l’elettorato. Tra gli obiettivi che ci siamo posti: 1)contribuire a una formazione pre- e postlaurea rigorosa, moderna ed attenta alle esigenze della società in continuo cambiamento. 2) Recuperare il ruolo sociale dei medici, promuovendone la centralità istituzionale e adeguandolo alle moderne istanze espresse dai cittadini, recuperando la fisiologia del rapporto medico/paziente verso la c.d. “alleanza terapeutica”.3) Vigilare sui contenziosi penali e civili promossi contro i medici in maniera pretestuosa, anche attivandosi pubblicamente. Riportare in primo piano i valori e il rispetto della figura del medico all’interno dei sistemi sanitari pubblici. 4)Valorizzare sempre e comunque i colleghi più giovani e senza discriminazione di genere, aiutandoli e supportandoli concretamente sia nel loro processo di formazione che nell’ingresso nel mondo del lavoro e della professione, lottando contro ogni forma di precarietà 5) LAST BUT NOT LEAST: avanzeremo al Ministro della Salute una proposta di legge per la depenalizzazione della colpa del professionista medico chirurgo odontoiatra . Occorre sottrarre rilevanza penale alla problematica della responsabilità sanitaria. Il diritto penale svolge funzione preventiva mediante intimidazione, e il medico non può ritenersi che migliori le sue performances mediante l’intimidazione. Anzi, sottoposto alla minaccia penale, lavora male, con angoscia. E invece deve lavorare sereno.Idee e capacità di realizzarle: non risulta equazione semplice talvolta, non per colpa diretta, ma per la pesantezza di un assetto burocratico che dovrebbe essere snellito.E’ un tema molto delicato, sul quale vanno fatto diverse valutazioni: aprire quelle porte per lasciare semplicemente entrare tutti, senza curarsi delle conseguenze, non è di per sé la soluzione. Bisogna stare molto attenti allo sbarramento al secondo anno, perché potrebbe dare sfogo ad un nepotismo che noi abbiamo e vogliamo continuare a combattere. Si all’apertura razionalizzata in relazione alle capacità logistiche e didattiche di ogni facoltà.Continuare a promuovere la FAD (formazione a distanza), quale agile alternativa per l’acquisizione gratuita dei crediti ECM previsti obbligatori dalla legge.