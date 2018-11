A un esponente di ogni lista abbiamo rivolto alcune domande sui temi caldi riguardanti il mondo dei camici bianchi di Catania e anche del futuro dell'Ordine. Un futuro che va programmato però senza dimenticare gli errori del passato.La Presidenza Buscema, dopo una prima fase positiva e propositiva, e via via scivolata in una gestione oligarchica dell’Ordine. I recenti clamori di cronaca che hanno investito l’Ordine dei Medici di Catania, culminati nel suo commissariamento, hanno nociuto non solo alla categoria medica, ma a tutta la cittadinanza, dando l’idea errata di una città allo sbando istituzionale. L’Ordine dei Medici non deve essere visto come trampolino politico, ma come Istituzione che deve contribuire, con azioni incisive, a dare fiducia ai cittadini e serenità’ ai colleghi con stile e signorilità. Purtroppo, scorrendo i nomi delle tre liste, si può osservare come gli errori del passato non sono serviti da monito, avendo notato in una di esse ben quattro candidati alle recenti elezioni Comunali del Giugno 2018.L’Ordine dei Medici e’ una Istituzione che deve dialogare con le altre Istituzioni comunali, provinciali, regionali, e nazionali. Il dialogo deve essere finalizzato al benessere e alla salute dei cittadini. Quindi il dialogo con la politica e’ necessario se correttamente finalizzato. Cosa ben diversa e’ la strumentalizzazione politica dell’Ordine, come avvenuto negli anni recenti e che la lista Ordiniamoci intende evitare non avendo tra i quindici candidati nessuno cha abbia partecipato a competizioni elettorali.Il programma della lista ORDINIAMOCI e’ stato ampiamente divulgato e presentato e sull’argomento in questione ed e’ molto chiaro ed incisivo.vInfatti negli undici punti che caratterizzano il programma consultabile on line sono in risalto la deontologia,la qualità’ e sicurezza delle cure, rapporti con le associazioni di cittadini e di volontariato, l’importanza della tutela ambientale, delle campagne di screening e delle vaccinazioni e il delicato tema dell’accoglienza.vRiteniamo che questi temi hanno poco a che fare con potere e prestigio e viceversa sono temi molto vicini alla salute di cittadini.Su questi due argomenti, che hanno alcuni profili di competenza amministrativa, sarà necessaria una revisione legale dei principali atti deliberativi, per verificarne la trasparenze e il rispetto delle norme. La nuova sede, la cosiddetta “casa del Medico”appare un progetto ambizioso ed impegnativo e con criticità’ burocratiche, gestionali e legali che necessiteranno un’attenta e oculata valutazione da parte di Enti preposti come l’ANAC. La Fondazione dell’Ordine di Catania, da non confondere con quella inter-ordinistica regionale, pur avendo finalità’ lodevoli come la formazione, la valorizzazione e tutela del medico chirurgo ed odontoiatra, dovrà essere verificata in tutti i suoi risvolti, al fine di erogare servizi e prestazioni per medici ed utenti nel rispetto delle norme vigenti.Abbiamo gia’ segnalato i punti salienti del programma della lista ORDINIAMOCI incentrati sul paziente. Ulteriori punti fondamentali sono rappresentati dalla: Sicurezza e tutela fisica nell’ambiente di lavoro, Contenzioso medico legale, Accesso a Facolta’ e specializzazione, Lotta all’abusivismo medico ed odontoiatrico, Formazione ed ECM.L’Ordine non da voti a nessuno, ne’ promozioni ne’ bocciature. L’Assessore Razza rappresenta una delle principali Istituzioni con le quali l’Ordine dei Medici intendera’ dialogare con fini propositivi e costruttivi. La lista ORDINIAMOCI si impegnerà’ ad offrire capacita’ di ascolto, di dialogo e di proposizione con tutte le Istituzioni.Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia necessita di una programmazione di accesso sia per motivi di logistica didattica, sia per disponibilità di personale docente. I criteri di selezione a quiz non rappresentano la modalità di selezione ideale e vanno rivisti e modificati. Il vero imbuto professionale per i giovani medici e’ rappresentato dal numero insufficiente di borse di studio di specializzazione, che al momento esaudiscono le esigenze professionali di poco più del 50% dei medici laureati. L’Ordine si batterà’ per un congruo aumento dei posti disponibili in specializzazione anche per fronteggiare l’ingente numero di prossimi pensionamenti.La formazione e l’aggiornamento sono dei perni qualificanti la professione medica. La lista ORDINIAMOCI ha candidato due specializzandi Federica Filosco e Giacomo Doria, unica lista a farlo, dimostrando una particolare sensibilità ed attenzione ai temi della formazione ed aggiornamento, facendone uno dei punti di forza del programma della lista. L’aggiornamento per essere utile nella pratica quotidiana deve essere di qualità, serio ed accessibile a tutti. La lista ORDINIAMOCI incentiverà’ l’aggiornamento sul campo, facilitando interscambi scientifici e professionali tra medici di Medicina Generale, Universita’ ed Ospedali.