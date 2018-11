L'otorinolaringoiatra ha le idee molto chiare su quale sia la ricetta per il futuro dell'Ordine dei Medici.In primis, l’aver confuso il livello della rappresentanza Ordinistica con quello della politica di parte. Da qui la sensazione della perdita di terzietà ed imparzialità che un Ente Pubblico, come quello Ordinistico, che rappresenta la casa di tutti i medici, dovrebbe sempre mantenere. Ed ancora, il non aver fatto costituire l’Ordine di Catania parte civile al processo per l’aggressione della collega Serafino Strano nella Guardia Medica a Trecastagni. Decisione, peraltro, assunta in maniera autonoma, senza consultare il Consiglio Direttivo.Perché essa vede l’Ordine come strumento per gestire potere ed alimentare consensi. Inoltre, come dimostrano i fatti, alcuni consiglieri, invece che proporsi per spirito di servizio a tutela della categoria medica, purtroppo pensano di poter usare l’Ordine come trampolino di lancio per una carriera politica.La lista Andiamo Avanti è nata per mettere fine alla stagione dei veleni e delle contrapposizioni! In questi giorni siamo stati oggetto di attacchi mediatici delatori e diffamatori. Ma abbiamo preferito non alimentare un clima di conflittualità per dedicarci alla presentazione del nostro programma, del resto ce ne occuperemo dopo le elezioni nelle sedi opportune. È venuto il momento che nella provincia di Catania l’Ordine dei Medici torni ad occuparsi della tutela degli interessi dei Medici e degli Odontoiatri a tutti i livelli. L’Ordine deve spendersi per garantire la tutela della salute dei cittadini, il rispetto della deontologia professionale, nonchè la sicurezza dei professionisti e dei pazienti, in una sanità sempre più complessa ed a rischio di sostenibilità. In tal contesto, l’Ordine, in virtù della propria autonomia, ha il dovere di partecipare al dibattito in tema di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e di valorizzazione delle professionalità, a partire dal superamento del precariato in sanità.L’OMCeO è ente pubblico non commerciale e come tale, a maggior ragione dopo il recepimento della riforma degli Ordini sanitari, ha tutti gli strumenti per offrire servizi ai propri iscritti, anche ricevendo finanziamenti pubblici. E lo deve fare attenendosi a principi di trasparenza propri della Pubblica Amministrazione. Pertanto, porremo fine al sistema delle Fondazioni e delle “scatole cinesi”. Il nostro Ordine sarà trasparente: cominceremo col rendere pubblici tutti gli atti delle precedenti gestioni, ivi inclusi quelli dell’acquisto della nuova sede, e, per il futuro, coinvolgeremo sempre TUTTI gli iscritti nelle decisioni più importanti della vita Ordinistica, attraverso lo strumento delle assemblee. Riporteremo pertanto in assemblea degli iscritti la questione dell’acquisto della nuova sede. Intanto, sfidiamo le altre liste a prendere pubblicamente posizione sul sistema delle Fondazioni di diritto privato, la gestione delle quali non è accessibile agli iscritti. Siamo gli unici ad aver sollevato il caso della “Fondazione Ordini Siciliani”, cucita addosso ai Presidenti degli Ordini siciliani, e nei cui organi statutari ci risulterebbe che gli ex Presidenti continuino a ricoprire ruoli in qualità di soci fondatori. Qualcuno ha avuto l’ardire di sostenere che le fondazioni posso rappresentare uno strumento per favorire l’accesso dei giovani all’esercizio della professione, ma la verità è che le fondazioni vengono utilizzate per moltiplicare le poltrone e per camuffare le interferenze della politica.1) difendere la #AUTONOMIA e la #IDENTITà della #ISTITUZIONEOrdinistica, senza interferenze esterne o di qualsivoglia interesse estraneo alla Professione;2) difendere, senza se e senza ma, gli interessi dei Medici di tutta la provincia di Catania, cominciando col farsi carico dell’annoso problema della #SICUREZZAINSANITA', adottando iniziative concrete quali la costituzione in sede civile a tutela dei colleghi oggetto di ogni forma di violenza ed incalzando la #politica ed i #politici al fine di riorganizzare la sanità siciliana;3) affermare la #TRASPARENZA nella gestione della #ISTITUZIONE Ordinistica, a cominciare dalla immediata chiusura della stagione dei sistemi delle “scatole chiuse”, cui sono state devolute le competenze dell’Ordine, ritirando l’adesione dell’Ordine dei Medici di Catania alla #FONDAZIONE degli Ordini dei Medici Siciliani;4) sostenere in concreto i #GIOVANIMEDICI attraverso la promozione di interventi strutturali e non a pioggia, istituire lo sportello #PRECARIATOINSANITA’, valorizzando le vere risorse del territorio e garantendo “par condicio” per i #GIOVANI colleghi;5) riportare nella Pubblica Amministrazione le competenze organizzative e gestionali dei corsi di formazione specifica di Medicina Generale, chiedendo alla Regione maggiori investimenti per migliorare la qualità dei corsi, eliminando ogni strumentalizzazione dei corsi a cominciare dall'imposizione di una iniqua #TASSAZIONE ai candidati per partecipare alle prove di accesso ai predetti corsi.I problemi della Sanità Siciliana sono talmente datati e complessi, che non sono sufficienti 10 mesi per esprimere un giudizio compiuto sull’operato di un assessore regionale alla Salute. Purtuttavia, non ci sottraiamo alla domanda: apprezziamo l’impegno che l’Assessore mette in campo ma, al contempo, gli suggeriamo di rivedere alcune priorità dell’Assessorato, tipo la mancanza di un disegno globale di revisione del nostro servizio sanitario Regionale che, non può che partire dalla ristrutturazione e rilancio delle Cure Primarie (che in Sicilia sono ferme ad un assetto risalente a più di 20 anni fa), prima ancora del riordino della rete ospedaliera, cosi come hanno già fatto in tempi non sospetti le cosiddette Regioni virtuose.Noi siamo a favore dell’accesso programmato a Medicina, che è cosa profondamente diversa dal concetto di numero chiuso. Guardiamo con interesse al sistema francese, che coniuga il diritto allo studio con il diritto ad una formazione di qualità dei nostri medici, ma siamo consapevoli che non sia possibile applicare questo modello senza prima fornire adeguate risorse alle Università. Certamente, l’attuale sistema di accesso va ripensato, ma la programmazione non è un valore cui si può rinunciare, anche per la definizione del fabbisogno di medici.Il pericolo è assolutamente reale. Dovremmo superare l’attuale sistema della Formazione Continua (corsi ECM), per adottare anche in Italia, come già avviene in mote realtà estere, il sistema della validazione e rivalidazione nel tempo delle competenze professionali acquisite dai medici.