è intervenuta in largo Umberto Spadaro a Catania, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione al quarto piano di un edificio civile. Al momento in cui si è verificato l'incendio, nessuno si trovava in casa. La proprietaria, giunta sul luogo poco dopo, è stata colta da malore e trasportata in ospedale dal personale del Servizio Sanitario 118. L'appartamento ha subìto danni ai rivestimenti interni ed agli arredi. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.