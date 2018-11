effettuato in via Piombai, notavano un soggetto che intascava una banconota da un giovane che lo aveva avvicinato a bordo di uno scooter, ed entrava poi in un portone, ubicato al civico 48, da dove ne usciva, pochi istanti più tardi, con un involucro che consegnava a chi gli aveva dato la banconota. In quel momento, gli agenti intervenivano tempestivamente bloccando l’individuo che aveva consegnato l’involucro mentre il giovane acquirente si dava alla fuga. Gli agenti procedevano quindi a perquisire De Luca trovandolo in possesso della somma di 30 euro in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio. Un ulteriore controllo effettuato nell’androne del civico 48 di via Piombai portava al rinvenimento di venticinque “stecche “ di marijuana del peso lordo di 53 grammi e di nove involucri contenenti dosi di cocaina per un peso complessivo di 1,2 grammi. La sostanza stupefacente rinvenuta ed il denaro provento dell’attività illecita venivano sequestrati e De Luca accompagnato in Questura dove, dopo gli adempimenti di rito, veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.Nello specifico, un equipaggio delle Volanti è stato inviato in ausilio a Ufficiale di P.G. appartenente allo stesso ufficio che, libero dal servizio, aveva bloccato Pittarà, in via Celeste, a bordo di ciclomotore appena rubato. Nella circostanza il fermato veniva trovato in possesso di un giravite con il quale aveva manomesso la centralina ed il localizzatore del ciclomotore. In particolare, veniva accertata la sostituzione della centralina originale con altra abbinata ad una chiave alterata utilizzata da Pittarà. Dopo gli adempimenti di rito, l'indagato è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Il PM di turno, disponeva gli arresti domiciliari.