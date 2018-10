Il presidente dell'Associazione Siciliana Antiracket, finito ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta My Racket condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal pm Fabio Regolo, ha chiarito alla giudice nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto questa mattina al Palazzo di Giustizia di Catania che le somme versate dai soci dell'A.SI.A. all'organismo sono state tutte dazioni volontarie, eseguite a seguito dell'elargizione da parte dello Stato dei fondi per il riconoscimento come vittime della criminalità organizzata.Campo, inoltre, questa mattina ha ratificato le sue dimissioni da presidente dell'Associazione Siciliana Antiracket. I difensori valuteranno nei prossimi giorni se depositare ricorso davanti al Tribunale del Riesame.