“Siamo contenti dell’iniziativa ecclesiale – spiega Camarda a Live Sicilia – crediamo però che sua eccellenza non abbia risposto alle nostre sollecitazioni in merito a quanto emerso recentemente sulla stampa locale circa la presenza di personalità discutibili nelle associazioni, in particolare in quella Sant’Agata in Cattedrale presieduta dall’ex capovara Claudio Baturi. Non possiamo badare al futuro, ci sono situazioni – sottolinea – che vanno risolte immediatamente”.“La conferenza è stata indetta per manifestare il nostro disaccordo sul modo di procedere dell’Arcivescovo”, insiste. “A noi non interessa criticare Gristina, ma porre delle domande”, aggiunge. “Quanto abbiamo chiesto è se sono vere o no le notizie diffuse sui mezzi d’informazione. Semplice”. Domanda, a quanto pare, che sarebbe stata rivolta a monsignor Gristina anche dalla giornalista Rai Letizia Vella. “Conoscere, imitare sempre più i santi nel loro amore è un impegno che dobbiamo avere tutti”, ha replicato il presule. Non di più. “Un atteggiamento apparentemente di non ascolto, una risposta incomprensibile. Pare che si voglia evitare di affrontare il problema”, commenta ancora il portavoce del Comitato. Che rilancia: “Rimaniamo fermi rispetto alla nostra richiesta di chiarezza sia al vescovo sia a Baturi. Perché lui ha tollerato? Se non sapeva – continua Camarda – la sua capacità presidenziale è evidentemente limitata; se sapeva, invece, era evidentemente connivente”.la replica di Claudio Baturi sarà affidata a una nota da consegnare nei prossimi giorni agli organi di stampa. Intanto l’iniziativa di riforma degli statuti è in fase avanzata, le bozze sarebbero addirittura già pronte. “Stiamo individuando regole ancor più stringenti e volte a non consentire a coloro di cui risultano condanne per reati di allarme e/o sociale di rivestire la qualità di associato, come pure di decadere dalla qualità ove non sussistano più i suddetti requisiti”, aveva scritto l’arcivescovo. Secondo il cronoprogramma, i nuovi articolati saranno effettivi entro il prossimo febbraio, prima però dovranno essere assolti alcuni passaggi tecnici.Oppure rifiutare. Da quanto risulta, il processo di riforma degli statuti avrebbe avuto una lunga gestazione e riflessione, non dettata da eventi recenti, ma dal proposito di riforma complessiva della gestione dell’intero comparto agatino. La questione legalitaria resta tra le più urgenti, perché pare che finora, almeno pubblicamente, non sia stato mai espulso qualcuno dalle associazioni per “motivi criminali”. Ma il testo su cui dovranno discutere le associazioni, dovrebbe accogliere anche un’altra novità: la limitazione del numero dei mandati dei singoli presidenti.