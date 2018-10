Intorno alle ore 4:00 di stamani, agenti di polizia, transitando per piazza Michelangelo Buonarroti, notavano il Bentayeb con il capo coperto da un cappuccio che con fare sospetto stava sistemando delle bottiglie di vino dentro alcune scatole. Gli agenti, insospettiti, si avvicinavano al soggetto, notando che, oltre alle bottiglie di vino, lo straniero stava inserendo all’interno di una sacca nera degli oggetti in ottone.tentavano di bloccarlo ma Bentayebdopo aver strattonato l’agente di polizia, si dava alla fuga per le vie limitrofe. I due operatori inseguivano il malfattore, ne scaturiva, pertanto, un rocambolesco inseguimento che vedeva il fuggiasco imboccare il viale Raffaele Sanzio nel tentativo di dileguarsi. Il malfattore, nonostante l’invito da parte degli agenti di Polizia di arrestare la corsa, continuava la sua precipitosa fuga nelle vie limitrofe, ove tentava di nascondersi dietro alcuni cespugli.a perquisizione personale, a seguito della quale veniva rinvenuto all’interno della felpa, un grosso cacciavite con manico ad uncino lungo circa cm. 40, presumibilmente utilizzato per compiere il reato. Dal controllo nei pressi del luogo da cui il malfattore era fuggito, si constatava che le basculanti di tre garage situati in piazza Buonarroti erano stati forzate ed in particolare uno dei tre veniva trovato con la basculante aperta; al suo interno era stato messo tutto a soqquadro e vi era la presenza di alcune scatole identiche a quelle sottratte.i rilievi fotografici anche di alcune impronte di scarpe del tutto simili a quelle indossate dal malfattore. Il giovane magrebino, sprovvisto di documento d’identità, veniva accompagnato presso gli uffici per essere sottoposto ai rilevi foto-dattiloscopici ed identificato per Bentayeb Khalil. Pertanto, il predetto veniva tratto in arresto per i reati di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a P.U.. Dell’avvenuto arresto veniva notiziato il P.M. di turno, il quale disponeva la rimessa in libertà del Bentayeb, autorizzando il nulla-osta per l’eventuale espatrio.