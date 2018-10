E tra questi nomi ci sono i personaggi che hanno retto le redini della famiglia catanese di Cosa nostra: l 'uomo d'onore Daniele Nizza , Marcello Magrì, Francesco Santapaola, Rosario Lombardo. Ma ci sono anche due generazioni della famiglia Nizza: come il fratello Salvatore, con il figlio Dario e il nipote Natale (figlio di Giovanni, imputato nel troncone ordinario). . Le indagini dei carabinieri, coordinate dai pm Rocco Liguori e Lina Trovato , hanno documentato un momento cruciale nella storia del clan Santapaola-Ercolano. Un momento di fibrillazione e transizione frutto del pugno assestato dal blitz Kronos nell’aprile del 2016 , ma anche della latitanza di Andrea Nizza causata (anche) dalla decisione dell’uomo d’onore Fabrizio Nizza di saltare il fosso e collaborare con la giustizia.. E sono stati in grado anche di decifrare i nomi in codice dei boss. Le cimici arrivano fino a casa di Rosario Lombardo, il boss amante della musica neomelodica, che approfittando della sua detenzione domiciliare organizzava summit mafiosi. Dalla sua abitazione di San Giorgio sono passati Francesco Santapaola, figlio di Coluccio e cugino di secondo grado del padrino Nitto, Marcello Magrì, il genero Carlo Burrello, i gregari e i boss della cosca. Da quelle stanze di via Biagio Pecorino si sarebbero dettate le linee per decidere sullo spaccio a San Cristoforo e San Giovanni Galermo.la carta delle estorsioni sarebbe stata composta da costruttori, negozianti e commercianti. Tanti i collaboratori di giustizia che hanno offerto un valido input investigativo agli inquirenti, ma sono state le centinaia di intercettazioni finite nei faldoni a rappresentare lo zoccolo duro dell’inchiesta che poi ha portato alle ordinanze di custodia cautelari firmate dalla giudice Anna Maggiore nell’estate del 2017.Massimo Amantea, 10 anni di reclusione e 33.400 di multa, Pietro Arezzi, 10 anni e 8 mesi (riconosciuta la continuazione), Giuseppe Bellia, 10 anni e 8 mesi (riconosciuta la continuazione), Francesco Belviso, 18 anni (pena complessiva con riconoscimento della continuazione), il collaboratore Salvatore Bonanno, 4 anni e 2 mila euro di multa, Giuseppe Boncaldo, 18 anni (pena complessiva con riconoscimento della continuazione), Carlo Burrello, 10 anni (ritenuta la continuazione), Domenico Contarini, 5 anni e 10 mila euro, Rosario Lombardo, condannato a 6 anni per questa causa (complessivi 30 anni con altre condanne), Angelo Marcello Magrì, 20 anni (ritenuta la continuazione), Vito Musumeci, 2 anni (ritenuta la continuazione), Daniele Nizza, 2 anni per questa causa (complessivi 30 anni con altre condanne), Dario Nizza, 12 anni (riconosciuta la continuazione), Natale Nizza, 6 anni e 18 mila euro di multa, Salvatore Nizza, 16 anni e 8 mesi (riconosciuta la continuazione), Giuseppe Pastura, 14 anni e 8 mesi (riconosciuta la continuazione), Francesco Pinto, 14 anni e 8 mesi (riconosciuta la continuazione), Vito Romeo, 18 anni e 14 mila euro (riconosciuta la continuazione), Biagio Sapuppo, 9 anni e 4 mesi e 32 mila euro di multa, Francesco Santapaola, 18 anni (riconosciuta la continuazione), Raimondo Santonocito, 1 anno (riconosciuta la continuazione), Giuseppe Scaletta, 9 anni e 4 mesi (riconosciuta la continuazione), Francesco Scuderi, 18 anni (riconosciuta la continuazione), Salvatore Spampinato, 10 anni e 8 mesi, Domenico Damiano Stabile, 3 anni 6 mesi e 20 giorni, Giuseppe Vinciguerra, 12 anni. Quest’ultimo è stato assolto dal reato di associazione mafiosa. Il Gup ha infine rinviato gli atti al pm per le posizioni di Fabio Magrì e Salvatore Scavone in quanto ritiene che negli atti risulti un fatto diverso dal quello contestato nella richiesta di rinvio a giudizio. Il processo ordinario è ancora in pieno dibattimento.